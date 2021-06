Overfaldet på den 17-årige i ventesalen på Helsinge Station fandt sted i marts, hvor politiet mener, at der var minumum 13 personer involveret. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Blodigt overfald på togstation: Nu begynder retssagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blodigt overfald på togstation: Nu begynder retssagen

Gribskov - 08. juni 2021 kl. 04:01 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I dag begynder retssagen, hvor seks unge mænd er tiltalt for sammen at have overfaldet en 17-årig i ventesalen på Helsinge Station den 20. marts.

- De er tiltalt for grov vold mod den unge dreng, der sad i venteværelset - sammen med flere ukendte gerningsmænd, oplyser anklagerfuldmægtig Dersim Bicen fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

- Der er ikke anvendt våben, hverken stik- eller slagvåben - de er tiltalt for vold med knytnæveslag og spark.

Mindst 13 om overfaldet Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at de mener, der var minimum 13 personer involveret i gruppeoverfaldet vurderet ud fra optagelser fra videoovervågning på stationen.

På videooptagelsen kan man se den 17-årige blive ramt af flere knytnæveslag og flere spark i hovedet og på kroppen, oplyser Dersim Bicen.

De resterende gerningspersoner leder politiet altså stadig efter.

- Indtil videre mener vi ikke at kunne bevise, hvem de øvrige gerningsmænd er.Men det er ikke udelukket, at vi finder frem til dem, og så kan der køre en separat sag mod dem, lyder det fra Dersim Bicen.

Grov vold De seks tiltalte nægter sig skyldige.

Tiltalen lyder på grov vold pga. voldens karakter, antallet af gerningsmænd, og den måde hændelsen er forløbet på ifølge Dersim Bicen.

- Og der er også praksis for, at hvis man kommer ned at ligge eller sidde, og man bliver sparket og slået på, så kan det være omfattet af bestemmelsen for grov vold.

Altså en værgeløs tilstand. De fleste af mændene nægter sig skyldige i grov vold, men de resterende ikke har ønsket at udtale sig til politiet.

- Spørgsmålet går derfor også på identifikation - om de er en del af hændelsen, siger Dersom Bicen.

Han oplyser, at de seks unge mænd, der alle bor i Gribskov Kommune, er medlem af en bande. Hvilken vil han ikke oplyse om på nuværende tidspunkt. Men selve hændelsen på Helsinge Station er ikke banderelateret.

- Der har været en forudgående relation mellem den forurettede og i hvert fald den ene tiltalte, men hvad det nærmere går ud på, kommer frem under retssagen. Men relationen har ikke noget med bander at gøre.

Kan få opholdsforbud Derfor er der heller ikke rejst tiltale efter den paragraf i straffeloven, som kan skærpe straffen, hvis der er tale om en bandekonflikt.

Men det har alligevel været relevant at afdække, om de er medlem af en bande, da der er nedlagt påstand om opholdsforbud i Gribskov for alle seks tiltalte - også selvom de tiltalte bor i kommunen, oplyser Dersim Bicen.

- Der er en bestemmelse i straffeloven, at hvis man har begået en forbrydelse, og man er medlem af en bande - og banden er kendt for at begå kriminalitet - så kan bandemedlemmerne forbydes at opholde sig på bestemte lokationer, hvis det findes nødvendigt at forhindre yderligere kriminalitet.

En skærpende omstændighed ved voldshændelsen på stationen er, at det er begået i forening, mens det er en formildende omstændighed, at fem af de tiltalte var mellem 17 og 19 år gamle på gerningstidspunktet. Det er også en formildende omstændighed, at ingen af dem er tidligere straffet, oplyser Dersom Bicen, der på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad han vil kræve af straf. Men det vil dreje sig om nogle måneder ubetinget fængselsstraf.

Som det tidligere har været beskrevet var der få dage efter overfaldet på stationen et andet gruppeoverfald på en 20-årig, der fandt sted på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup. Det har været en del af politiets efterforskning at undersøge, om de to hændelser hang sammen. Men overfaldet i Blistrup indgår ikke i retssagen om overfaldet på Helsinge Station, oplyser Dersim Bicen.

Dagens retsmøde er afsat til afhøring af de tiltale, og der i alt afsat tre retsmøder til retssagen i retten i Helsingør. Det forventes, at der falder dom den 16. juni.

relaterede artikler

Overmandet under knivoverfald: Nu er han fængslet 05. maj 2021 kl. 12:55

På flugt efter blodigt opgør: Nu er efterlyst fanget 29. april 2021 kl. 10:14

Groft gruppeoverfald: Endnu en person anholdt 26. april 2021 kl. 11:10