Der var i alt 13 personer involveret i overfaldet på den 17-årige i ventesalen på Helsinge Station den 20. marts, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Blodigt overfald: Så stort var tæskeholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blodigt overfald: Så stort var tæskeholdet

Gribskov - 10. april 2021 kl. 04:05 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Hele 13 gerningsmænd deltog i det blodige overfald på en 17-årig, der fandt sted på Helsinge Station tilbage i marts.

- Om der har været flere, ved vi ikke, men vi kan se 13 på overvågningen, lyder det fra politikommissær Martin Holm-Knudsen fra Nordsjællands Politi, der leder efterforskningen af sagen.

I øjeblikket er fem unge mænd i alderen 17-19 år - som alle kommer fra Gilleleje og omegn - varetægtsfængslet for overfaldet. Politiet har identificeret en sjette gerningsmand, som de leder efter i øjeblikket.

- Og så efterforsker vi selvfølgelig, om vi kan identificere de yderligere, siger politikommissæren, der peger på, det tager tid med så stor en gruppe.

- Og de er alle iklædt mørkt tøj, så det vanskeliggør det lidt, men vi er godt i gang, siger Martin Holm-Knudsen, der fortæller, at det er formodningen, at der er tale om unge mænd.

- Vi er optimistiske i forhold til, at vi har fat i nogen af de rigtige (de varetægtsfængslede, red.), og at nogen vil blive dømt for det, men jeg ved endnu ikke, om vi får identificeret dem alle sammen. Det er for tidligt at sige.

Det 17-årige offer, der blandt andet blev overfaldet med et bat, havde ikke selv henvendt sig til politiet efter overfaldet. Men de fandt ham et par timer efter overfaldet på akutafdelingen på Hillerød Hospital, hvor han blev behandlet for en brækket næse og flere mindre skrammer.

Et opgør Nordsjællands Politi arbejder blandt andet ud fra, at overfaldet har en sammenhæng med et andet voldsomt overfald på en 20-årig mand.

Overfaldet fandt sted to dage senere på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup, hvor politiet også har videoovervågning fra hændelsen. Der er endnu ingen anholdte i sagen, men politiet arbejder i øjeblikket på at identificere de 10 gerningsmænd, et vidne har set.

- Det kan godt være, vi ikke kan finde frem til dem alle sammen, men vi håber at finde frem til nogle af dem, siger Martin Holm-Knudsen, der fortæller, at politiet har gode ting at gå efter i sagen, og de derfor er fortrøstningsfulde. Han kan ikke gå i detaljer af hensyn til efterforskningen.

To store grupper Politikommissæren fortæller, at sagerne bliver efterforsket som to separate sager, selvom de godt kan hænge sammen - for indtil videre har de ikke fundet sammenhængen.

- Vi kan konkludere, at det er to store grupper, men vi ved det ikke. Der er noget, der tyder på, at det er to grupperinger, som markerer sig på en eller anden måde. Vi kan ikke udtale os med sikkerhed, om det ene overfald er en bytter for det andet, eller om det er resultatet af to særskilte uoverensstemmelser, siger han.

Men det er en af flere teser, de arbejder ud fra.

- Vi har ikke to identificerede grupper, som er i en eller anden form konflikt. Men det er påfaldende den måde overfaldene sker på, så det er noget, vi kigger ind i.

Det var i begge tilfælde en stor gruppe af gerningsmænd, og der var kort tid mellem overfaldene.

Lytter til folk på gaden Martin Holm-Knudsen kan ikke udtale sig om, hvorvidt der er tale om kriminelle grupperinger.

- Vi kalder det grupperinger - som kan være en flok venner eller fra samme klub - men vi ved ikke, hvor organiserede de er endnu. Måske kan dem fra Helsinge Station være en kriminel gruppering.

Politiet har altså ikke konkluderet, at der er tale om kriminelle grupperinger - hvilket har betydning for straf og sanktionsmulighederne, alt efter om det er en bande, kriminel gruppering eller for eksempel en flok venner. Derfor er der brug for meget dokumentation for at kunne sige, det er en specifik kriminel gruppering.

- Men vi kigger selvfølgelig i den retning, når vi hører det fra folk på gaden og andre. Vi kan kun sige, det er to grupperinger.

Politikommissæren fortæller også, at politiet hverken kan be- eller afkræfte, om det var tilfældige personer, der blev overfaldet.

- Det kan godt være, det er tilfældigt, men hvor vi er nu, kan vi ikke udelukke, at det var dem, man gik efter, siger Martin Holm-Knudsen og minder borgerne om, at der igen er ro.

- Det er værd at bemærke, at siden vi har foretaget anholdelserne har der ikke mig bekendt været overfald.

Tidligere bandekonflikt Tilbage i 2017 verserede en bandekonflikt mellem Geranium og Bandidos i Helsinge. Her fandt flere voldelige episoder sted, blandt andet blev en ung mand stukket i benet med en kniv, og politiet fandt under en ransagning i Østergade våben og narko, og en person blev jagtet af to andre med køller. Ifølge politikommissæren er der ikke nogen forbindelse til de to nylige hændelser og kigger derfor ikke på den tidligere konflikt.

- Der er ikke nogen relation. Gremium er jo den lokale bande, og jeg kan ikke udelukke, at der skulle være personsammenfald - det ved vi ikke endnu. Men der er overhovedet ikke noget, der tyder på, at det er Gremium og Bandidos.

relaterede artikler

Debat: Det skal være trygt 02. april 2021 kl. 14:29

Demonstration sagde nej til bander: Gribskov skal være tryg 29. marts 2021 kl. 09:32

Efter bandeopgør: Lokaltog har fået nok 26. marts 2021 kl. 18:52