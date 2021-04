I marts var der på få dage både et groft overfald i Helsinge og i Blistrup, som politiet formoder har udspring i en konflikt mellem to grupperinger. Foto: Allan Nørregaard

Blodigt bandeopgør: Fem fortsat fængslet

Gribskov - 07. april 2021 kl. 16:12 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Fem personer, der er sigtet for et groft overfald på en 17-årig på Helsinge Station, fik onsdag forlænget deres varetægtsfængsling med to uger i Retten i Helsingør. Det oplyser anklager hos Nordsjællands Politi Kholoud Ibrahim, der havde begæret fire ugers varetægtsfængsling.

Den 17-årige blev blandt andet slået med bat i ventesalen på Helsinge Station den 20. marts, hvor vidner så en større gruppe sortklædte personer overfalde ham.

Offeret havde ikke selv henvendt sig til politiet, men de fandt ham et par timer efter overfaldet på akutafdelingen på Hillerød Hospital, hvor han blev behandlet for en brækket næse og flere mindre skrammer.

Det er politiets formodning, at overfaldet er sket som led i en konflikt mellem to grupperinger.

Lukkede døre Da politiet leder efter flere gerningsmænd, var dørene lukkede under onsdagens retsmøde, og anklager Kholoud Ibrahim kan derfor ikke udtale sig om, hvorvidt der er sket en udvikling i politiets efterforskning, siden grundlovsforhøret fandt sted for to uger siden.

- Men der er nok nogle grunde til, at retten vælger at fristforlænge varetægtsfængslingen, siger hun.

- Vi gør, hvad vi kan for at få afsluttet efterforskningen i sagen. Navnlig, fordi vi også har med nogle mindreårige at gøre.

To af de fængslede er 17 år, en er 18 år, og to er 19 år gamle. De kommer alle fra Gilleleje og omegn, og de er alle sigtede for grov vold begået i forening.

Endnu et overfald Få dage efter overfaldet på Helsinge Station fandt endnu et voldsomt overfald sted på parkeringspladsen ved Netto i Blistrup, som politiet formoder har forbindelse til de to grupperingers uoverensstemmelse.

Her blev en 20-årig mand om aftenen overfaldet af omkring 10 personer ifølge vidner, og efter overfaldet kørte de fra stedet i tre mørke biler i retning mod Græsted, har politiet oplyst.

