Bliv turist i lokalområdet

- Vi plejer at markedsføre regionalt, nationalt og internationalt, men vi vil i stedet starte med at bruge ressourcerne til at anbefale borgere i vores fem kommuner at bruge tilbuddene helt lokalt. Brug caféer, restauranter og kulturen, når Danmark genåbner. Lad os få gang i hjulene lokalt og besøg nogle af de attraktioner, der ikke er blevet brugt, siger direktør for Visit Nordsjælland, Annette Sørensen.