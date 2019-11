Her ses et billede fra den årlige guidede fem-dages vandringstur på pilgrimsturen Esrum-Tisvildevejen. Der er brug for frivillige hænder til at planlægge ruter og mange andre opgaver. Foto: Marianne Lomholdt.

Bliv en del af pilgrims-fællesskab

Pilgrimsruten Esrum-Tisvildevejen udvikler sig hele tiden, og der er brug for mange hænder og hoveder til de mange forskelligartede opgaver. Sådan lyder det fra medlem af foreningen bag ruten, Foreningen Esrum Tisvildevejen, Marianne Lomholdt. Derfor inviterer hun og resten af foreningen nu alle interesserede til at melde sig til at deltage i en del af Esrum-Tisvildevejens frivillighedsarbejde. Foreningen kalder det at »gå til pilgrim.« Her får man mulighed for at være en del af arbejdet med at skabe en gennemgående vandrerute gennem Nordsjælland som hviler på natur, kultur og landsbyernes liv. Man kommer til at danne netværk med andre frivillige, løse opgaver for ruten, udveksle erfaringer, få nye idéer og være med i et fællesskab sammen med andre engagerede mennesker, lyder det i Marianne Lomholdts opfordring.