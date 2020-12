Ægteparret Dorthe og Knud Lolk Kristensen har stået for den gode stemning i Blindeklubben i Græsted siden 2003. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Blindeklubben i Gribskov vinder årets handicapris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blindeklubben i Gribskov vinder årets handicapris

Gribskov - 06. december 2020 kl. 20:26 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I de sidste 25 år har Blindeklubben skabt et fællesskab blandt Gribskov-borgere med et synshandicap, og under coronakrisen har de gjort en særlig indsats for at holde kontakten til klubbens medlemmer ved lige.

For det er de blevet anerkendt med Handicapprisen, der uddeles årligt af Gribskov Kommune. Prisen anerkender og promoverer de gode eksempler på handlinger og løsninger, der giver mennesker med handicap mulighed for at deltage i samfundslivet.

- Vi er glade og overraskede over at modtage prisen. Det er dejligt, at der er nogen, der lægger mærke til os, der gør det frivillige arbejde. Så ranker man ryggen lidt, lyder det fra Dorthe Lolk Kristensen.

Ægteparret Dorthe og Knud Lolk Kristensen er tovholdere i Blindeklubben og modtog derfor blomster, diplom og 5.000 kroner på rådhuset, hvor der var en lille prisoverrækkelse.

Siden 2003 har ægteparret stået for den gode stemning i klubben, hvor medlemmerne en gang om måneden mødes til Frivilligcenter Græsted til hyggeligt samvær

Her er der altid er kaffe på kanden og underholdning i form af for eksempel musik eller besøg fra en, der fortæller om sit spændende liv.

- Vi glæder os til at kunne fejre det med vores medlemmer, siger Dorthe Lolk Kristensen.

Det afhænger af - som så meget andet - corona-situationen, hvornår fejringen kan lade sig gøre at samle medlemmerne til, der kommer til Græsted fra hele kommunen.

Del af et fællesskab

Det er Gribskov Kommunes handicapråd, der beslutter, hvem af de instillede, der skal modtage prisen.

Udover Blindeklubben var der to andre indstillinger til Handicapprisen: Gymhelsinge for at have oprettet tre gymnastikhold for børn med særlige behov, og Foreningen DUBS for i deres arbejde at forbedre forholdene for børn og unge med særlige behov i Gribskov.

I begrundelsen for, hvorfor Blindeklubben fortjente hæderen, står der:

»Blindeklubben gør det muligt for mennesker med synsudfordringer stadigvæk at være en del at et fællesskab og deltage i et hyggeligt samvær med ligesindede, hvor dagligdagsudfordringer kan vendes og gode råd deles. Blindeklubben gør en stor indsats for at holde kontakten med mennesker med synshandicap. Under corona-nedlukningen har klubben haft kontakt med alle medlemmerne mindst hver 14. dag for at høre, hvordan det går, og holde kontakten ved lige«.

Sammenhold

Borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov) deltog i prisoverrækkelsen med Birgit Roswall, formand for ældre, social og sundhedsudvalget og formand for Handicaprådet, Bente Ullits Eckmann. Borgmesteren er også imponeret over klubbens indsats.

- Jeg er meget imponeret over den frivillige indsats, der ligger bag og den lange årrække det har eksisteret. Det vidner om engagement og sammenhold. Det fortæller også, om det behov vi alle har for at være en del af et fællesskab. Stort tillykke til Blindeklubben i Græsted, udtaler han i en pressemeddelelse.

Formanden for Handicaprådet, Bente Ullits Eckmann, mener, at prisen er med til at gøre offentligheden opmærksom på vilkårene for borgere med handicap, og prisen promoverer de gode eksempler:

- Prisen minder alle om, at mennesker med handicap også findes i vores kommune, og at vi ønsker at deltage aktivt i livet. Prisen viser også, hvad der gør en forskel, siger hun i pressemeddelelsen.

Blindeklubben blev dannet i 1995 af formand for Dansk Blindesamfund i Frederiksborg Amt, Jørgen Clausen, og Jan Most fra frivillighedsformidlingen i Græsted sammen med Ruth Bolsted og Max Kristensen. Dengang var det borgere fra de daværende kommuner Græsted-Gilleleje og Helsinge, der mødtes til samvær, foredrag, erfaringsudveksling og underholdning.