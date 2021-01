Artiklen: Blev overrasket i nat: Pludselig stod der to personer

Blev overrasket i nat: Pludselig stod der to personer

En person fik natten til torsdag nok noget af et chok, da han kiggede ud i sin haven på Gærdeager i Græsted. Kl. 00.54 opdagede han pludselig to personer i sin have.