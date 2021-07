Politiet opfordrer til, at man ikke udleverer personlige oplysninger til personer, som man ikke kender. Foto: Kenn Thomsen

Blev franarret penge: Politiet kommer nu med opfordring

Gribskov - 22. juli 2021 kl. 15:02 Kontakt redaktionen

Onsdag modtog politiet anmeldelse om, at to ældre kvinder, der bor i Helsinge, var blevet udsat for bedrageri og forsøg på bedrageri. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

En 77-årig kvinde fra Helsinge anmeldte klokken 18.30 til politiet, at hun klokken 16.00 var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være ansat i en bank.

Manden sagde, at hendes konto var blevet hacket, og at han derfor skulle bruge hendes personlige oplysninger. Den 77-årige gav manden oplysningerne, og dernæst bad manden hende om at lægge sit kreditkort og koder i en kuvert. En bankansat ville afhente kuverten på adressen, lød det.

En mand dukkede rigtigt nok op og tog kuverten med, men inden kvinden havde nået at fatte mistanke, var der blevet hævet et beløb fra hendes konto.

Ifølge politiet beskrives manden som dansk af udseende, ca. 30 år, ca. 180 cm, almindelig af bygning, lys i huden og med kort sort hår. Han var iført sporty tøj og talte dansk.

Skete igen Kl. 16.15 samme dag, altså kort efter opkaldet til den 77-årige kvinde, modtog en 83-årig kvinde fra Helsinge et tilsvarende opkald.

Her lykkedes det dog ikke personen i røret at få udleveret hverken personlige oplysninger eller kreditkort.

Politiets opfordring Samme dag skete lignende for en 78-årig kvinde i Hillerød og en 70-årig i Stenløse.

Politiet oplyser, at flere i den seneste tid er blevet udsat for lignende, hvor personer forsøger at lokke personlige oplysninger ud af borgere. De opfordrer derfor til, at man ikke udleverer oplysningerne til personer, som man ikke kender.

- Er man i tvivl om, hvorvidt en person reelt er ansat i den oplyste virksomhed, kan man bede om personens navn og derefter ringe til det specifikke ansættelsessted for at få dette be- eller afkræftet, lyder rådet fra Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Politiet understreger desuden, at det er vigtigt, at man som borger selv finder hovedtelefonnummeret til virksomheden og altså ikke ringer tilbage til det nummer, som personen ringer fra eller oplyser. AH