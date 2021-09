Blæsten gik frisk over Gribskovs vande

Nordsjællands Politi har registreret en hel del væltede træer i hele politikredsen, men i Gribskov Kommune var der angiveligt kun to: Klokken 16.19 væltede et træ ud over Søborggårdsvej nær Ålekistevej i Gilleleje, og kort efter, klokken 16.45, væltede et træ over Rågelejevej ved Nordgårsvej i Vejby. I begge tilfælde var det ifølge beredskabschefen muligt at klare ærterne uden at indblande beredskabet. CJ