Smukt ser det ud ved Arresø, men mange års forurening af søen har gjort det umuligt at bade i den. Det vil Gribskov byråd nu gøre noget ved.

Blæser til kamp: Nu skal den være ren

Gribskov - 08. juli 2021 kl. 04:09 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

For cirka 50 år siden kunne man bade i Arresø om sommeren. Og nu er det på tide at gøre den forurenede sø så ren, at det igen bliver muligt - selvom det måske vil tage yderligere 50 år at nå dertil.

Det er budskabet fra et flertal i Gribskov Byråd, som på foranledning af et forslag fra Nytgribskov og Socialdemokratiet på seneste byrådsmøde vedtog at række hånden ud til nabokommunerne for at sætte gang i en proces, der skal gøre Arresø ren igen efter mange års forurening med blandt andet spildevand.

- Rekreativ sø - Målet skal være, at vi sammen finder forslag til proces i forhold til at opnå tydelige mål om, at Arresøs vandkvalitet forbedres, og at Arresø i fremtiden i højere grad skal være en rekreativ sø, hvor der også bliver mulighed for igen at kunne bade i søen samt, at værne om særlig bevaringsværdig natur omkring Arresø, lød det, da Pernille Søndergaard, udvalgsformand for udvikling, by og land, præsenterede projektet »Ren Arresø« i byrådssalen.

Også Allan Nielsen (S) var på banen og ridsede op, hvordan man i 60'erne havde kunnet bade i søen. Han har også en række forslag til, hvad man som kommune kan gøre for at gøre Arresø renere.

- Vi skal være meget skarpe på at separere spildevand fra regnvand, som den ny kommuneplan giver bedre mulighed for. Og så skal vi arbejde for, at der investeres mere i renseanlæg og arbejde på at have et samarbejde med staten, så nogle af de lavbundsjorde omkring søen tages ud af landbrugsdrift. Men vi kan ikke gøre det alene, men er nødt til at have Halsnæs og Hillerød med, sagde han.

Og det er nødvendigt både at arbejde politisk og administrativt fra starten, lyder det fra Pernille Søndergaard, når man spørger hende, hvad der så konkret skal ske nu.

- Vi skal have et oplæg til en proces for, hvad der skal til for at få nedsat en tværkommunal gruppe, og samtidig skal vi politisk tage kontakt til Hillerød og Halsnæs for at få politisk commitment i forhold til en tværkommunal arbejdsgruppe, siger Pernille Søndergaard.

Et kommunalt samarbejde kan dog ikke stå alene, mener hun.

- Vi ved allesammen godt, at der også skal andre indover. Arresø hører fx under Naturstyrelsen. Men nu er vi i første omgang nødt til at have administrationen indover for at sige, hvad der skal til for at øge vandkvaliteten. Det nytter ikke noget, at vi ikke har et kvalificeret grundlag at træffe beslutninger på. Så vi er nødt til at have bud på, hvad det vil koste, og hvem vi skal have indover, siger hun.

Hun ærgrer sig over, at der i lang tid har været stilstand, når det handler om at få Arresø på dagsordenen.

- Den var på dagsordenen i starten af 90'erne, og siden er der ikke sket så meget. Nu må vi finde ud af det, uden at pege fingre ad hinanden. Jeg håber, de andre kommuner er interesserede i at være med, siger hun.

Snævert flertal Målet er, at administrationen vender tilbage inden året er omme - i første omgang med en proces for samarbejdet. Det er altså et projekt, der kommer til at tage tid.

- Det er et tungt skib, men hvis ingen starter det, kommer det aldrig fra land, siger hun.

11 byrådsmedlemmer stemte for forslaget fra Nytgribskov og Socialdemokratiet, mens 10 byrådsmedlemmer (Radikale, DF, Venstre og Konservative) stemte for et beslutningsforslag fra Bo Jul Nielsen (R). Et forslag, hvor det ikke var administrationen, der skulle på banen i første omgang, men derimod borgmesteren.

- Det kræver power - Vi synes allesammen, det er en vigtig sag. Det kræver noget power, og at vi politikere kommer på banen som de første og ikke embedsværket. Derfor har jeg et forslag med om, at det er borgmesteren, der tager initiativ, og at det er politikerne, der siger, hvilken retning, vi skal gå i - og derefter kommer det videre til embedsværket, der ser på, hvordan vi når målene, lød det fra Bo Jul Nielsen.

Men et snævert flertal valgte altså modellen, hvor administrationen indleder arbejdet samtidig med politikerne.

