Blade kunne fjerne bumser: Kogekone får igen sur smiley

Derfor får Camilla Plum et bødeforlæg på 5.000 kroner. Derudover er hun blevet vejledt om reglerne for sundheds- og sygdomsanprisninger.

I fjor fik hun flere sure smileyer, senest i november, da hun i alt fik bøder for 12.000 kroner. Hun kunne ikke fremvise dokumentation for "egenkontrollens gennemførelse og resultater ved produktion af fødevarer for afholdte arrangementer på Fuglebjerggaard, produktion af fødevarer til Landshop og ved afholdte arrangementer uden for Fuglebjerggaard."