Blå blok står sammen: To vil være borgmester

Gribskov - 02. september 2021 kl. 12:05 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Fire partier på den borgerlige fløj har nu valgt at indgå et valgforbund, et valgteknisk samarbejde, for at undgå stemmespil ved kommunalvalget til november. Det drejer sig om Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, oplyser de fire partiers spidskandidater i en pressemeddelelse.

Trine Egetved, konservativt medlem af byrådet og spidskandidat, slår dog fast over for Amtsavisen, at det ikke på forhånd er besluttet, hvem der kan sætte sig på borgmesterposten.

- Valgforbundet er teknisk, så det handler ikke om, at vi har besluttet på forhånd, hvem der skal være borgmester. Vi er fire partier, så det handler også om, hvem de øvrige i forbundet ser som borgmester, så der er mange ting, der skal falde på plads, før vi ved, hvem der ender med den post, siger hun.

- Vi ønsker et borgerligt flertal og vil invitere til et så bredt samarbejde som muligt. Konservative peger på mig som borgmester og Venstre peger på Bent Hansen, og så må vi se, hvor vælgerne har sat deres stemmer og forhandle os frem til, hvem der får hvilke poster. Men det er klart, at jeg går efter at blive borgmester, siger hun.

På valgnatten ved kommunalvalget i 2009, var det den konservative Jan Ferdinandsen, der med opbakning fra de røde partier kunne kalde sig borgmester efterfølgende. Så vil noget lignende kunne ske igen? Trine Egetved slår fast, at håbet er et blåt flertal.

- På valgnatten kan alt ske, men vi har en fælles interesse i, at der kommer et nyt styre, og det er det, vi sætter os ned og taler ud fra. Så vi håber på et borgerligt flertal og en bred konstituering, siger Trine Egetved.

På nuværende tidspunkt har Venstre syv mandater, med Bent Hansen som spidskandidat. Konservative et enkelt mandat, Trine Egetved, men fik valgt to mandater ind ved seneste valg. Jesper Behrensdorff er undervejs skiftet til Nytgribskov. DF har også et enkelt mandat, spidskandidat Brian Lyck Jørgensen, da Jonna Præst undervejs er skiftet - også til Nytgribskov. Nye Borgerlige har ingen mandater i byrådet i denne valgperiode. Her er spidskandidaten Kim Hinrich.

To partier uden valgforbund Tidligere på ugen indgik fire partier på den modsatte fløj et grønt valgforbund. Det drejer sig om SF, Alternativet, Radikale venstre og Enhedslisten.

Det betyder, at Socialdemokratiet og Nytgribskov står uden valgforbund.

Hos Socialdemokratiet ærgrer partiets spidskandidat Morten Dahlberg sig over, at man ikke er kommet med i et rødt valgforbund.

- Vi har holdt møde i går aftes i fællesledelsen, og vi blev enige om, at vi ikke indgår aftaler om teknisk valgforbund. Jeg havde gerne set os som en del af rød blok, men der har været en afventende stemning i rækkerne, der gør, at vi ikke har fået lavet de nødvendige aftaler, siger Morten Dahlberg.

- Jeg er ked af, at vi ikke er med i et valgteknisk samarbejde. Det irriterer mig, for det kunne vi godt have været, siger han.

For borgmesterpartiet Nytgribskov handler det om at vise, at man kan samarbejde med alle, lyder det fra borgmester Anders Gerner Frost.

- For os i NytGribskov er det vigtigt at signalere, at vi kan samarbejde med alle. Derfor er vi bange for at låse os til en blok. Vi har ikke noget imod at stå alene - så signalerer vi, at vi er et parti for alle, og vi samarbejder med alle.

- Stemmer du konservativt, risikerer du at få en ind fra nye borgerlige - er du klar til det? Derfor er vi lidt mere forsigtige. Vi vil gerne samle alle.

Vi har ikke ændret strategi i NytGribskov - vi vil gerne stå på midten som et parti, der kan samarbejde med alle, siger Anders Gerner Frost.