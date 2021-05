Frances McDormand har hovedrollen i 'Nomadland' som Fern, der begiver sig ud på vejene efter at have mistet mand og job i forbindelse med finanskrisen 2008. Pressefoto

Biografen viser samfundskritisk Oscar-vinder

'Nomadland' er instrueret af den kinesiske instruktør Chloé Zhao for Disney, og er en roadmovie om Fern, der begiver sig ud på vejene efter at have mistet sin mand og sit job.