Biografen: 'Tysktime' i efterårsferien

Den unge Siggi er efter krigen anbragt i et ungdomsfængsel, hvor han får en stilopgave om emnet "pligtens glæder". Siggi er ved at kløjes i opgaven, men kommer undervejs til at tænke på faderen, der arbejdede som landbetjent på øen Sylt. Det får pennen på gled og beretningen om livet i marsklandet tager form.

Under krigen får faderen til opgave at sikre, at den lokale kunstmaler Max Nansen ikke udførte sin entartede og degenererede kunst, som nazisterne kaldte det, når det kunstneriske udtryk ikke passede til deres idealer.

Faderen og Max Nansen er barndomskammerater, men landbetjenten sørger med største nidkærhed for at ordrerne fra Berlin følges til punkt og prikke.

Blind pligtopfyldenhed og lydighed forbyder ham at vende det blinde øje til barndomskammeratens kunstneriske udfoldelser.

Det bliver næsten en besættelse for Siggis far at udfylde rollen som lovens lange arm.