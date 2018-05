Billeder og video: Kor og sneglevæddeløb på børnefestival

- Helsinge skal være en by også for børnefamilierne. Vi har det hele her - både kultur og natur, og det vil vi gerne vise frem. Vi vil gerne være en by i udvikling og ikke i afvikling og vil gerne have flere børnefamilier hertil. Her til børnefestivalen får børnene mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs, og der sker noget andet, end der plejer, siger foreningens næstformand Helena Hauge, der er præst i Helsinge Kirke.