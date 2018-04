Billeder og video: Børn vilde med ny legeplads

- Vi fik idéen for to år siden, og det er en drøm som er opfyldt nu. Her har manglet et sted hvor børnefamilierne kunne mødes. Nu har vi fået en legeplads skabt i fællesskab. Gilleleje er bare Danmarks bedste by. Her er et fantastisk sammenhold, byen bakker op på alle måder, siger byrådsmedlem for Socialdemokratiet Mikkel Andersen, der er en af de seks andre i arbejdsgruppen bag projektet.