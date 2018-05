Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Billeder og video: Antorini røg i baljen og børn lærte at give førstehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder og video: Antorini røg i baljen og børn lærte at give førstehjælp

Gribskov - 31. maj 2018 kl. 18:03 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For femte år i træk skulle børnehaveklassebørn fra Bjørnehøj lære livreddende førstehjælp, da Nordkystens Livredningstjeneste skulle forsøge at lære de små poder, hvordan man hjælper et andet menneske i nød.

Solen bragede ned, og under kyndig vejledning fra cheflivredder John Heine Mogensen og hans førstehjælpere fik de små børn indsigt i den livgivende hjælp.

- Det er godt, fordi vi gør børnene bevidste om de gode og dårlige ting ved stranden. Vi giver dem nogle redskaber, som de forhåbentlig kan bruge. Det er klart, at vi skal gribe det an på en anden måde, men de tager godt imod. Det handler jo om at klæde folk bedre på. Mange går i svømmehallen for at lære at svømme, men det er ikke nok, siger John Mogensen.

Folketingsmedlem og tidligere undervisningsminister for Socialdemokratiet Christine Antorini var traditionen tro også mødt op for at støtte projektet.

- Jeg har været her alle år. Det er et godt eksempel på åben skole, hvor man kombinerer leg og læring. Det er noget, ungerne har brug for. Børnene lærer noget, deres forældre måske ikke kan, og det foregår på tværs af fagligheder, siger Christine Antorini.

Men det var faktisk ikke alt, der skete denne solskinsrige eftermiddag.

Således havde John Mogensen arrangeret en helikopterredning, der viste, hvordan en typisk redningsaktion i vandet ville se ud.

- I har allesammen været rigtig dygtige, og nu kan I få lov til at gå i vandet. Men jeg har taget mit pæne tøj på, så jeg skal ikke i vandet, lød det fra Christine Antorini.

Det skulle hun nu alligevel. John Mogensen tog hende over skulderen, og ud i vandet til børnenes store begejstring, og derefter blev der uddelt diplomer.