16 tidligere skoleelever havde torsdag 70-års jubilæum. I den anledning blev der selvfølgelig taget klassebillede. Til sådan et hører naturligvis også en lærer, som her i form af skoleleder på Nordstjerneskolen, hvor genforeningen fandt sted, Karen Kaas (t.v)

Billeder: Skoleelever genforenet efter 70 år

Gribskov - 24. maj 2018 kl. 17:24 Af Elias von Staffeldt

Det var en stor dag for 16 tidligere skoleelever på de daværende Helsinge, Høbjerg og Valby Skoler, der torsdag kunne fejre deres 70-års jubilæum siden skolestarten i 1948, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I den anledning var de på besøg på den skole, der har erstattet den gamle Helsinge Skole, nemlig Nordstjerneskolen, hvor skoleleder Karen Kaas tog de voksne eks-elever på rundtur og fortalte dem om nutidens skolevæsen.

- Skolevæsnet har godt nok udviklet sig. Det er meget bedre i dag. Dengang var der ikke noget, der hed specialundervisning, siger Arne Jensen, da skolelederen fortæller om de indsatser, der bliver gjort i forhold til specialundervisning og ordblindeundervisning.

Det er Helge Andersen enig i. - Der er sket meget med skolevæsnet siden dengang- til det bedre, konstaterer han.

De er dog ikke kommet til Nordstjerneskolen kun få at tale skolevæsen, men i ligeså høj grad for at udveksle minder.

- Det er enestående, at folk, der startede i skole i 1948, stadig kan mødes, siger Helge Andersen, og det synspunkt er Hugo Lund Jensen enig i. Han har samtidig været primus motor på arrangementet.

- Det er jo sjovt at få den kontakt. Der er ikke nogen barriere, og vi knævrer løs, siger Hugo Lund Jensen, der tilslutter sig de andres holdning om, at det er bedre at gå i skole i dag.

- Ud fra det Karen Kaas har fortalt, lyder det til, at der er flere muligheder for at blive samlet op og støttet. Det er imponerende med den hjælp, man kan få i dag, siger han.

