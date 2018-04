Billeder: Så åbnede ny bank

Se billedserie Torsdag flokkedes de lokale borgere til Østergade 7, hvor Sparekassen holdt åbningsreception i sin nye filial. Foto: Elias von Staffeldt

Gribskov - 12. april 2018 kl. 18:03 Af Elias von Staffeldt

Det myldrede med lokale borgere på Østergade 7 i Helsinge sent torsdag eftermiddag, hvor Sparekassen holdt åbningsreception i sin nye filial, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke ofte, at pengeinstitutter åbner nye filialer, men interesseren var stor, da det vrimlede med lokale, venner og familie i lokalet, der var stoppet til bristepunktet.

Filialdirektør Maria Lehmkuhl Dich var da også benovet over, at så mange borgere var forbi for at snuse til åbningen. Banken har endnu sparsomt med kunder og skal derfor på charmeoffensiv, der altså blev indledt torsdag.

- Jeg er meget beæret over fremmødet. Det er helt vildt. Vi tror på det lokale, og at det vigtigt, at man som bank er nærværende. Det er der mange, der sætter pris på. Gribskov er en stor kommune, hvor vi gerne vil være tilstede, siger filialdirektøren, der selv var proaktiv, da det kom til at skulle åbne filialen.

- Det er en meget sjov historie. Jeg ringede og sagde, »I skal åbne en filial her, og jeg skal være chef«, fortæller Maria Lehmkuhl Dich.

Og som sagt så gjort. Også Bruno Riis-Nielsen har store forventninger til den nyåbnede filial. Han sidder på Sparekassens direktionsgang.

- Vi føler, at Helsinge passer rigtig godt til en bank af vores størrelse. Der er et publikum til det, for jeg tror ikke, det går af mode, at man kigger hinanden i øjnene, selvom meget i dag er digitaliseret. Man kan se, at lokalsamfundet bakker op, så interessen er der for nye pengeinstitutter. Jeg ser frem til de kommende år, og jeg ser et godt potentiale her, siger Bruno Riis-Nielsen.

En af gæsterne er Nicolai Petersen. Han regner dog ikke med, at han er kommende kunde.

- Nej, jeg har egentlig et udmærket forhold til min bank, hvor jeg også har min virksomhed. Jeg er her for at støtte min ven,d er arbejde her, men det er velbesøgt, så der er da helt sikkert interesse, siger han.

Sparekassen har allerede haft møder med kunder for låste døre, men fra og med i dag er banken officielt åben.