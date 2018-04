Se billedserie Fredag blev årets hold til Græsted-revyen præsenteret. Fra toppen er det René Richardt, John Batz, Anne Karin Broberg, Christine Exner og instruktør Dan Schlosser. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Rutineret hold er klar til revy Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Rutineret hold er klar til revy

Gribskov - 20. april 2018 kl. 18:34 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christine Exner. Anne Karin Broberg. John Batz. Og så selvfølgelig René Richardt. Det er de rutinerede revy-skuespillere, der udgør årets Græsted Revy, der får Henrik Schrøder som kapelmester og Dan Schlosser som instruktør, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det blev afsløret fredag ved middagstid, hvor holdet var mødt op og gav deres tanker på årets revy, der har fået titlen »Undskyld vi spøger«.

- Ja, det jo tæt på, at man kan sige, at hele holdet består af prisvindere, forklarede René Richardt indledningsvis med henvisning til, at Anne Karin Broberg og John Batz tidligere har vundet revypriser.

- Det er stadig lidt tidligt på sæsonen, men vi har mødtes og drøftet nogle tanker. Vi vil gerne have noget med parallelsamfund med i år. Det er revyens opgave at kommentere ting, der berører mange mennesker, lød det fra René Richardt.

Også årets koreograf er prisvinder. Det er således danser Michael Olesen, der har vundet Vild Med Dans. Han var dog ikke til stede fredag.

Store forventninger Græsted Revyen blev både i 2014 og sidste år kåret som årets bedste revy, og derfor har René Richardt også store forventninger til årets cast og forestilling.

- Det er et kongehold indenfor sang og komik. Det er jo dejligt at kæmpe med om prisen mod de store revyer. Man kan nok ikke tillade sig at håbe på, at vi vinder igen i år, men jeg håber da meget på en nominering, siger han.

Græsted Revyen arbejder lidt anderledes end mange andre revyer. René Richardt fortæller således, at man kun har få af teksterne klar i midten af maj, mens resten af teksterne derefter kommer udefra efter holdets egne idéer samt gennem improvisation.

- Det gør Græsted Revyen lidt uforudsigelig og giver et ejerskab. Det giver et sammenhold, at vi skaber noget sammen, fortæller John Batz, der har været med i forestillingen i 10-11 år.

Christine Exner er med for femte gang, mens Anne Karin Broberg er med for anden gang- første gang var tilbage i 1996. René Richardt selv har været med siden 1993, hvor revyen spillede for første gang. Kun afbrudt af et par år midt i halvfemserne.

- Det er vigtigt, at man sender på samme frekvens- at man synes, de samme ting er sjove i forhold til idéudvikling. Jeg har det slet ikke som om, jeg er ny her, siger Anne Karin Broberg.

Holdet som sådan har da heller aldrig arbejdet sammen som gruppe før, men alle har de arbejdet sammen på kryds og tværs i tidens løb.

Gensyn og #metoo De fire skuespillere har blot haft få prøver endnu, og derfor ligger det heller ikke fast, hvad der skal på programmet. Men gamle kendinge og aktuelle problemstillinger er aldrig af vejen, og således heller ikke i dette års Græsted Revy.

- Vi har jo nogle hjørnesten i Græsted Revyen, nogle grundpiller. Vi har jo de her figurer, der hedder Tvisterne, som folk altid bliver glade for at se, og det kommer de også til i år, fortæller René Richardt, mens Christine Exner løfter sløret for et af de emner, der formentlig tages under kærlig behandling. Nemlig #metoo-kampagnen, som begyndte at rulle i efteråret.

- Det er svært med emner som det (metoo, red.), som har nuancer. Det kræver ekstra arbejde at kunne formidle det rigtigt, siger hun.

- Når man parodierer, skal man have glimtet i øjet med, ellers er det bare ucharmerende, lyder det fra René Richardt, som mener, at revygenren har ændret sig gennem tiden.

Den holdning er John Batz enig i.

- Der er ikke samme referencekilder som i gamle dage. De unge interesserer sig for nogle helt andre ting, og færre ser flow-tv, så derfor skal man tænke meget over, hvad man laver. Man kan jo ikke bruge så lang tid på at etablere sketchen, siger han.

Der er premiere på Græsted Revyen 22. juni.