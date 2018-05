Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Rollinger klappede dyr og lærte om naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Rollinger klappede dyr og lærte om naturen

Gribskov - 22. maj 2018 kl. 17:24 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 børnehavebørn fra Troldehøjen og deres to pædagoger har netop gjort deres ankomst, og de næste par timer står i naturens tegn. Anledningen er åbningen af den såkaldte Grøn Uge, der i år finder sted for ottende gang i Gribskov Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Grøn Uge har til formål at give de helt små børn i børnehavealderen nogle andre oplevelser og samtidig lære dem om naturen og dyrene.

Åbningsarrangementet finder steder hos Jens Prom og hans kone Anne på Valby Bækgård, og de har tidligere år også inviteret indenfor i anledning af den grønne uge.

- Det er vigtigt, at folk lærer, hvor maden kommer fra, samtidig med at der bliver sat fokus på velfærd. I den her alder er de meget modtagelige, og de virker meget nysgerrige allerede, siger Jens Prom, der tager børnene med på rundtur på gården.

Børnene har allerede fundet sig godt til rette ved kaninfolden, der er genstand for stor opmærksomhed, før formand for udvalget udvikling, by og land og Det Grønne Dialogforum, Pernille Søndergaard (NG), holder en kort åbningstale.

- Temaet i år er krible-krable. Det betyder, at I skal finde krible-krable dyr. Ved I, hvad det er?, spørger hun den lille forsamling, der har sat til bords og slubrer kakaomælk i sig, mens de kigger ind i terrariet med sommerfuglepubber.

- Ja, man skal finde dyr under jorden, lyder svaret fra et af børnene.

Og det er næsten rigtigt. Når de har fået en rundtur og set og fået fortalt om bondegårdsdyrene, skal børnene selv på jagt efter de insekter, der lever under barken.

- Det handler om at få dem ud og opleve naturen og dyr og give dem en anden oplevelse, samtidig med at vi gerne vil styrke de grønne foreninger. Det handler mest om oplevelsen, men vi håber også, at børnene lærer noget, fortæller Lise Vølund fra Team Natur og Vand, der hører under kommunens Center for Teknik og Miljø.

Grøn Uge varer til og med 1. juni og kulminerer i arrangementet Grøn Lørdag dagen efter, hvor børnene kan tage mor og far i hånden og gå på opdagelse.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 23. maj.