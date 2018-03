Billeder: Opvisning trak folk af huse

Publikum rejser sig og klapper under indmarchen, og GymHelsinges bestyrelsesformand Anja Kühl er overvældet over fremmødet.

- Der bliver altid støttet godt op, men hvert år bliver jeg lige overrasket over, hvor mange tilskuere der dukker op. Det, der er vigtigst for mig, er, at det er en børnefest. Men det er jo et socialt, hyggeligt arrangement for kommunen, siger Anja Kühl.