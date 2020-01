Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Ny plads åbner byen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Ny plads åbner byen op

Gribskov - 17. januar 2020 kl. 11:51 Af Joachim Christensen

På en smuk, solbeskinnet fredag tog Helsinge sig særlig godt ud, da byens nye parkeringsplads, hvor der bliver mulighed for at afholde events, blev indviet.

Det er KFI Erhvervsdrivende Fond, der har stået for at anlægge pladsen med en hældning, der tilgodeser muligheder for koncerter, såvel som der er siddepladser ned langs den ene side.

Det er på grunden, hvor Super Best tidligere lå, og som Gribskov Kommune overtager efter et bytte med nabogrunden, hvor KFI i stedet opfører en Rema 1000.

Terje List fra KFI er glad for resultatet.

- Jeg har været her i 50 år, trådte mine barnesko i Annisse og har selv drevet butik i gågaden. Det er dejligt med initiativ til at få nyt lys og ny energi, det er der brug for i byer som Helsinge. Det giver håb og nyt liv, sagde han.

Samler bymidten

Pernille Søndergaard (Nytgribskov), udvalgsformand for Udvikling, By og Land, har ligeledes store forhåbninger for den parkeringplads, der ifølge hende pynter i byen, til dels til hendes egen overraskelse.

- Jeg var spændt inden, for der havde været Super Best i mange år, og man tænker, Gud nej, hvad bliver det nu. Men det er den rigtige vej, og jeg er glad for at se den udvikling i Helsinge. Vi vil samle bymidten også med boliger, og vi arbejder videre med den forskønnelse, sagde hun.

De to talere fremhævede også begge, hvordan byen nu er åbnet op med kig til gågaden. Det giver mere plads og rummelighed og et bedre indtryk.

- Nu kan man pludselig se gågaden. Jeg har mødt mange, der har kørt rundt uden at kunne finde den. Vi har en flot gågade med gamle bygninger, og nu får vi også en fleksibel plads, hvor der kan være forskellige events. Det har der manglet, sagde Pernille Søndergaard.

Endelig blev de snart to dagligvareforretningers helt centrale placering fremhævet. Det giver en synergieffekt for handlen i bymidten, at de daglige indkøb gøres klos op af gågaden med mulighed for at parkere tæt på.

- Der er noget psykologi i, hvor tæt det ligger. Jeg kan kende det fra mig selv, at hvor Netto lå før, så tænkte jeg, arh pyt, jeg tager i boghandlen en anden dag, selvom det jo var mere besværligt nærmest, sagde udvalgsformanden.