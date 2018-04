Billeder: Ny mole er klar til indvielse

- Der mangler stadig lidt bænke, men molen er bygget og står flot og ny. Det er dejligt, at det endelig lykkedes. Molen har altid været et naturligt samlingssted på stranden, så når man har arbejdet på det i ti år, er det bestemt ikke en dårlig dag, når man får afleveret molen.

- Det tidsmæssige skyldes jo, at der skal skaffes penge, men jeg er overrasket over, hvor lang tid det tog. Måske har vi ikke været effektive nok i starten. Bådelauget kunne ikke stå for det alene. Det er jo et stort arbejde, så det har betydet meget, at hele lokalsamfundet er gået sammen, siger Peter Baumann.