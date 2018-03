Se billedserie Lea Andersen (t.v.) og Anna Ward skal deltage i konkurrencen »Unge Forskere i april måned. Foto: Elias von Staffeldt

Billeder: Niendeklassepiger skal dyste i stor forskerfinale

Gribskov - 21. marts 2018

Tre elever fra Gribskolen i Græsted deltager fra den 22. til den 24. april i juniorfinalen i den nationale forskerkonkurrence »Unge Forskere«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

To af dem er Lea Andersen og Anna Ward fra 9.a. De to piger er i år i finalen for andet år i træk. Deres projekt »Alternativt landbrug«, der går ud på at få afgrøder til at vokse vokse på havmarker ud for Afrikas kyst, er således blandt de 50 projekter, der er med i finalen.

Og med projektet har Lea Andersen og Anna Ward faktisk trodset alle odds- i hvert fald ifølge de eksperter, pigerne har rådført sig med som en del af det et år lange projekt.

Pigerne har nemlig formået at få salat og karse til at vokse på tavlesvampe og vat i et akvarie med havvand fra Gilleleje Havn. Og det mente havbiologerne, ikke burde være muligt.

- Vi prøvede bare alligevel. Vi havde en idé om, at vi gerne ville udnytte fosforen i havvandet, og så udviklede det sig derfra til, at vi udviklede planter, fortæller Lea Andersen.

Indtil videre er det lykkedes duoen at få karse og salat til at gro på den specille måde, og nu skal der også forsøges med blandt andet quinoa og rucola.

- Det er svært at dyrke på landjorden i Vestafrika, og på den her måde bliver det muligt at dyrke noget på en anden måde, siger Lea Andersen.

Fremgangsmåden er enkelt. Pigerne har skåret et hulrum i de klassiske gule tavlesvampe, så kun bunden og siderne er tilbage. Det fyldes med jord, hvor frøene plantes, før det sættes ned i akvariet med havvand. Og karsen smager fuldstændig, som var den vokset på den almindelige måde.

- Jeg er utrolig stolt af mine elever. Det er fedt, at de har fordybet sig på måde. Der er masser af ting i det, som er relevante for fremtiden og har en faglig relevans, og så er det selvfølgelig skægt, at det bliver krydret med en konkurrence, siger de to pigers naturfagslærer Emil Hjerl.