Billeder: Kulturnatten er i fuld gang

Vanen tro holder butikkerne længe åbent, hvor man kan gøre sig et godt kup. Musikken spiller højlydt, mens der er også er mulighed for at få sig en snak med de lokale politikere.

- Jeg har æren af at være blevet borgmester og af at åbne kulturnatten. Når det er kulturnat i Helsinge, er det et tegn på, at det er ved at være sommer, og det skuffer heller i dag. Det er en fin tradition, og der er mange ildsjæle i Helsinge, der gerne vil gøre noget ekstra for deres by. På vegne af byrådet vil jeg gerne bakke op om Helsinge og vil hermed erklære kulturnatten åben, lød det fra borgmesteren.