Se billedserie 48-årige Jeppe Skovbakke Juhl fra Vejby har lavet sin egen gin med navnet »Woodhill Gin«. Foto: Elias von Staffeldt

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Gin er en drink, der fremmer nærværet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Gin er en drink, der fremmer nærværet

Gribskov - 07. maj 2018 kl. 18:32 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nogle gin er meget sprittede, men jeg vil gerne have nogle, der smager af mere. Det er en meget svær balance, mellem at den skal smage godt i en drink og smage godt rent.

Ordene kommer fra 48-årige Jeppe Skovbakke Juhl fra Vejby. Hans interesse for den lyse alkohol går 20 år tilbage, og for to år siden besluttede han sig for selv at lave sin egen gin, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der kom den her ginboble, ligesom der kom den her bølge af mikrobryggerier, og så tænkte jeg, at der manglede en gin, der smagte godt rent og samtidig egnede sig til cocktails. Jeg holder gin-smagninger, og der begyndte folk at spørge mig, om jeg havde min egen gin. Og så tænkte jeg, hvorfor havde jeg egentlig ikke det?, husker Jeppe Skovbakke Juhl.

Han er til dagligt skibsingeniør og arbejder i en international skibsreder-organisation, som varetager redernes interesser. Og det er da også gennem sit professionelle virke, at hans interesse for gin opstod.

- Der er sådan en historisk ting mellem skibe og gin. Det er jo verdens nemmeste drink at starte med en gin og tonic, siger han.

Venner og familie støtter Da Jeppe Skovbakke Juhl legede med tanken om at lave sin egen gin, fik han det endelige spark i den rigtige retning af nogle venner, han kører mountainbike med.

Og selvom det er Jeppes egen gin, så bidrager familien også. Den består af hans kone Diana og deres to sønner på 17 og 19 år. Den sparring har gjort, at ginen har et bredere publikum, mener han.

- Det har været utrolig vigtigt for mig, at mine gutter støttede op om idéen. Min familie er også lidt inde over. Det er en gin, jeg synes, appellerer til alle, og folk er meget begejstrede for den.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.