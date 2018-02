To unge mænd sagde, at de ville prøvekøre bilen, men vendte ikke tilbage. Foto: Lars Sandager Ramlow

Bilkøbere forsvandt med bilen

To yngre mænd fik mandag aften klokken 20.30 lov til at prøvekøre en bil, som en mand havde sat til salg i Gilleleje. Men mændene kom ikke tilbage med bilen, oplyser Nordsjællands Politi.

Bilejeren har de unges mænd telefonnummer, men det har vist sig ikke at være et, man kan bruge til noget.

- Hvis man forsøger at sælge sin bil, så er et godt råd, at man kører sammen med dem og viser bilen. Man skal desuden sikre sig, at de mennesker, der kører i ens bil, har kørekort, det kan han (bilejren -red.) sagtens have gjort. Og så skal man vide, hvem der kører i ens bil, oplyser politikommissær i Nordsjællands Politi, Morten Riisager-Pedersen.