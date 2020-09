Manden blev sigtet for at køre bil uden førerret. Foto: Thomas Olesen

Artiklen: Bilist uden førerret fik narkometer til at slå ud

Bilist uden førerret fik narkometer til at slå ud

Det viste sig, at han ikke havde førerret til bil, og for det blev han sigtet efter færdselsloven.

Samtidig fik bilisten narkometeret til at slå ud, og han blev derfor taget med af politiet for at få taget en blodprøve, som skal fastslå om, og i så fald i hvilken grad manden var påvirket.