Bilist torpederede hus - og stak af

En 30-årig bilist mistede søndag eftermiddag herredømmet over sin BMW og fløj direkte ind i et hus i Rågeleje. Efter uheldet flygtede manden fra stedet, men lokale beboere fik fanget og fastholdt manden, indtil politiet nåede frem.

Den 30-årige bilist er udenlandsk statsborger, og han blev anholdt af politiet, sigtet for spirituskørsel. Han blev derfor kørt til hospitalet for at få taget en blodprøve. Samtidig blev han tjekket for eventuelle skader, men han skulle ifølge Nordsjællands Politi ikke umiddelbart være kommet noget alvorligt til.