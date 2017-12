Bilist »parkerede« oven på lygtepæl

En 75-årig bilist og hans hustru slap meget heldigt fra et uheld sent lørdag eftermiddag på Gilleleje Stationsvej, Her mistede han herredømmet over parrets bil og kørte herefter 80 meter på fortorvet, hen over en lygtepæl, ned af en trappe, ind i en mur og gennem en hæk for til sidst at »parkere« oven på endnu en lygtepæl og et elskab. Beskrivelsen her stammer direkte fra døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.