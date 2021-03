En 35-årig mandlig bilist er blevet sigtet for at have kørt bil under påvirkning fra euforiserende stoffer i Gilleleje. Foto: Kenn Thomsen

Bilist påvirket af euforiserende stoffer

Den 35-årige blev derfor sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, ligesom han blev sigtet for at have kørt bil, selv om han er frakendt sit førerbevis. Han blev indbragt til Nordsjællands Hospital for at få taget en blodprøve, der skal belyse sagen imod ham.