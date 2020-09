Der er ikke parkeringspladser nok ved Græsted Syd Station, efter hjemmeplejere og hjemmesygeplejersker har fået arbejdsplads i lokalerne på Holtvej 8.

Biler parkerer i rabatten: Kommunale medarbejder sætter p-plads under pres

Der er for mange biler til for lidt plads ved Græsted Syd, efter hjemmeplejen er rykket ind i lokalerne på Holtvej 8. Kommunen vil nu have overblik over, hvor mange pladser, der mangler.

Gribskov - 18. september 2020 kl. 16:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvad foregår der lige her, på parkeringspladsen Græsted Syd? I morges opstod flere farlige episoder, biler bakkede ud på cykelstien, en pige var tæt på at blive bakket ned, biler holder parkeret på rabatten på Holtvejen så oversigtsforholdene er minimeret. Sådan lød det forleden på Facebooksiden Vores Græsted.

De mange biler skyldes, at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fra 1. september har fået base på Holtvej 8 i de gamle frivilligcenter-lokaler, ved Græsted Syd Station. Dermed skal både ansatte i hjemmeplejen og pendlere sikre sig en plads ved stationen. Nu vil kommunen skabe et overblik over, hvor mange pladser der reelt mangler.

- Vi kunne se, at der blev lagt billeder op om, at folk holdt parkeret i rabatten langs Holtvej. Vi skal holde øje med, om det er et engangsfænomen, eller om der er behov for at udvide med flere parkeringspladser. I forbindelse med, at vi planlagde at flytte hjemmeplejen ind, havde vi også overvejelser om, hvorvidt vi skulle udvide med flere parkeringspladser på den anden side af huset, og nu skal vi have fokus på, om det reelt er et behov - også for at sikre, at der også er plads til pendlerne, siger formand for udvalget Ældre, Social og Sundhed, Birgit Roswall (V).

Hun peger på, at man fra kommunens side nu vil registrere, hvordan det ser ud på daglig basis.

- Hvor mange kan ikke få en parkeringsplads? Det skal vi se på. Og vi skal være opmærksomme på, om det kan skabe farlige situationer, siger hun.

Det er særligt, når der er holdskifte, at der opstår pres på parkeringspladserne.

- De skifter tre gange i døgnet, og her skal vi også give dem en chance for at få planlagt det hensigtsmæssigt. Der har også været fællesmøder her i opstarten, hvor mange har været indkaldt. Men vi har aftalt, at vi registrerer det og holder øje med problemerne, for vi skal have det til at fungere. Vi skal ikke genere færdselssikkerheden derude, siger Birgit Roswall.

Forskudt mødetid Hun peger på, at der derfor er to løsninger i spil.

- Vi har både mulighed for at udvide parkeringsforholdene og at indføre forskudt mødetid. Ledelsen på stedet skal holde øje med det og løbende give os en melding. Der er blevet meldt ud, at vi godt kan være der, så vi skal holde øje og følge op på, at det også holder, siger hun og ønsker altså i første omgang at få overblik over, hvor stort problemet er.

- Vi har kun ligget der 14 dage. Vi må etablere flere pladser, hvis det er nødvendigt, men omvendt skal vi ikke gøre det, hvis det er en engangsforestilling. Så nu registrerer vi, hvordan det ser ud hver dag i en periode, siger hun.

Birgit Roswall stemte imod at gøre Holtvej til base og ønskede i stedet at bruge det nu nedlagte Toftebo som base.

- Men der var flertal for at vælge Holtvej, og så skal vi finde ud af det - og det gør vi også. Vi skal udnytte de lokaler, vi har - og nu har vi lagt basen, hvor der er parkeringsforhold til det. Så vi skal selvfølgelig sikre, at der er pladser nok, siger hun.