Biler kørte sammen: 18-årig sigtet efter færdselsuheld

En personbil ført af en 18-årig mand fra Græsted kørte vest ad Vibelandsvej, hvor han foretog et venstresving ind foran en modkørende personbil ført af en 42-årig kvinde fra Vejby, der kørte ad nord ad Valbyvej, hvorefter de to biler stødte sammen.

Klokken 17.43 skete der et færdselsuheld i krydset ved Valbyvej og Vibelandsvej.

Politi og ambulancer blev sendt til stedet, og begge parter blev kørt til kontrol på skadestuen.

Den 18-årige blev desuden sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.