Bil med fem unge kørte galt og landede på taget

Vagtchef ved Nordsjællands Politi Rolf Hoffmann oplyser, at politiet fik anmeldelse om uheldet klokken 01.53, og i første omgang var de fem unge løbet fra stedet - formentlig på grund af forskrækkelse.

Fem unge slap natten til søndag uskadte fra at sidde i en bil, der rullede rundt og landede på taget på Hillerødvejen ved Krigsagervej ved Gilleleje.

Det lykkedes først politiet at få kontakt til fire af de unge, der alle var alkoholpåvirkede, men så kom den femte - en 19-årig mand fra Helsinge - tilbage til bilen og fortalte, at han havde været føreren, og han var ædru.

Han forklarede uheldet med, at glat føre havde fået ham til at miste herredømmet over bilen, men alle de unge slap altså godt fra uheldet.