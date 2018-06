Bil endte i elskab

En 18-årig kvindes bil endte i et elskab på Helsingevej i Græsted, da hun lørdag eftermiddag omkring klokken 13.50 blev påkørt bagfra. Den 18-årige kørte mod syd på Helsingevej, da hun skulle dreje til højre. Kvinden bremsede derfor ned og blinkede til højre. Det opdagede en 32-årig mand, der kom kørende bagved kvinden i sin bil, imidlertid for sent. Han påkørte derfor kvinden med så stor kraft, at kvindens bil blev skubbet ind i et elskab.