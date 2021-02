Bil beslaglagt: Kørte uden kørekørt

Vejby: En 49-årig kvindelig bilist fra Helsinge blev klokken 13.53 standset af en patrulje på Salgårdshøjvej. Her blev hun bedt om at fremvise et gyldigt kørekort, hvilket hun dog ikke kunne efterkomme, idet hun var frakendt førerretten. Hun blev derfor sigtet for at køre bil i frakendelsestidem.