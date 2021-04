De betjente biblioteker åbner igen fra på onsdag.

Biblioteker åbner igen - husk passet

Gribskov - 20. april 2021 kl. 16:33

Biblioteket i Helsinge, Græsted og Gilleleje slår dørene op onsdag 21. april. Husk coronapas og ID, og tjek gerne gribskovbib.dk, før du sætter kursen mod dit bibliotek, lyder opfordringen fra bibliotekerne.

Der bliver som minimum åbent for lån og aflevering af materialer.

Det er lige nu ikke afklaret, om man må tage ophold på biblioteket og for eksempel bruge pc'er eller andre af bibliotekernes faciliteter.

Der vil kun være åbent med personalebetjening.

Åbningstiderne bliver nogenlunde som før nedlukningen i december og kan ses på hjemmesiden gribskovbib.dk.

Bibliotekerne minder om, at man skal have "coronapas" med på biblioteket. Det betyder, at man på hjemmesiden sundhed.dk eller i app'en "Min Sundhed" skal kunne vise en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel, et vaccinationspas eller en positiv test, der er mellem to og 12 uger gammel. Man skal også medbringe ID i form af sundhedskort eller andet. Læs alt om coronapas på coronasmitte.dk

Husk også, at de almindelige hygiejneregler (mundbind, håndsprit og afstand) også gælder på bibliotekerne.

For at personalet kan nå at gøre klar til genåbningsdagen, er der lukket for aflevering af materialer og afhentning af reservationer mandag den 19. april.

Onsdag den 21. april, torsdag 22. april og fredag 23. april vil der være mulighed for at aflevere bøger uden for bibliotekerne uden coronapas.

Afhentningsbiblioteket i Tisvilde vil fortsat være helt lukket.