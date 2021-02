Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Bevæbnede betjente fra indsatsstyrken rykkede ud: Politiet fandt pistol, stoffer og kanonslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bevæbnede betjente fra indsatsstyrken rykkede ud: Politiet fandt pistol, stoffer og kanonslag

Gribskov - 17. februar 2021 kl. 06:10 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

I september sidste år var Græsted på den anden ende, da bevæbnede betjente fra indsatsstyrken og en ambulance rykkede ud til byen sent om aftenen.

I december faldt der dom i sagen, hvor politiet på en mands bopæl fandt en Mauser-pistol med kaliber 7,65 mm fra 1934 med tilhørende magasin og 9 skarpe patroner.

Samtidig fandt politiet 252 skarpe og 3 uskarpe patroner, 10 gaspatroner, en jagtpatron, en tåregasspray og 17,5 gram amfetamin til eget brug.

Derudover var manden tiltalt for at have opbevaret 75 kanonslag, hvoraf 12 var hjemmelavede.

Den 42-årige mand erklærede sig skyldig i alle tiltalepunkterne, fremgår det dombogen fra Retten i Helsingør.

Betinget dom En 44-årig mand bosat i Jylland var også tiltalt for at have besiddet og overdraget Mauser-pistolen med dertilhørende magasin og 9 skarpe patroner til den 42-årige, hvilket han også erklærede sig skyldig i.

Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi krævede fængselsstraf, fremgår det af dombogen.

Retten fandt det forsvarligt undtagelsesvist at gøre straffen for begge mænd betinget.

Den 42-årige mand fra Græsted blev idømt en betinget dom på fem måneders fængsel. Straffen udløses, hvis han begår noget kriminelt inden for et år efter domsafsigelsen, og han skal i samme periode være under tilsyn af Kriminalforsorgen og og underlægge sig behandling mod alkoholmisbrug og psykiatrisk behandling. Desuden skal han underlægge sig behandling mod misbrug af euforiserende stoffer, hvis Kriminalforsorgen findet det nødvendigt.

Den 44-årige mand fra Jylland er ikke tidligere straffet og fik en betinget dom på 60 dages fængsel. Straffen udløses kun, hvis han begår noget strafbart inden for et år efter domsafsigelsen.

En tilståelsessag Retten nævner i sin begrundelse for dommen, at begge mænd har erkendt sig skyldige uden forbehold, og at tilståelsen bliver støttet af sagens øvrige oplysninger.

Retten lægger vægt på, at ingen af mændene har tilknytning til det kriminelle miljø.

Den 42-årige Græsted-beboer er tidligere straffet for overtrædelse af våbenloven, men retten bemærker, at det er mere end 15 år siden, og retten har i strafudmålingen lagt vægt på arten og mængden af narkotika, som manden blev fundet i besiddelse af til eget brug.

I sin begrundelse for den betingede dom til den 44-årige mand lægger retten vægt på baggrunden for, hvorfor han havde pistolen og formålet med at give den videre til den 42-årige Græsted-beboer.

Det fremgår dog ikke nærmere af dombogen, hvad omstændighederne var. Desuden lægger retten vægt på, at manden ikke er tidligere straffet, fremgår det af dombogen.