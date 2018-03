Betina Sølver - mistet formandspost. Foto: Kim Rasmussen

Betina Sølver: Det var forventeligt

Gribskov - 10. marts 2018 kl. 14:36 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er, hvad man kunne forvente.

Sådan lyder det fra Betina Sølver, der har mistet sin post som formand for udvalget ældre og omsorg i Gribskov Byråd. Betina Sølver meddelte onsdag i forrige uge, at hun forlod socialdemokratiet. Dermed mistede borgmester Anders Gerner Frost (ng) sit faste flertal. Det er Betina Sølvers afgang, der har dannet basis for det nye flertal i byrådet, som borgmesteren præsenterede lørdag ovr middag.

- For mig er det ikke en formandspost, der er vigtig. Men jeg er bekymret for, at vi nu står over for nogle massive bespareler og formentlig en skattestigning qua den prioritering, flertallet foretager, siger Betina Sølver.

- Jeg har stadig den mulighed at arbejde for, at det ikke er kernevelfærden, der skal stå for skud - men i stedet de vederlagsforhøjelser, vi har set, den lille skole og så videre. Jeg er dybt skuffet over, at man allerede nu, denne fredag, fyrer et sted mellem tre og seks medarbejdere i administrationen, i jobcentret. Det går ud over borgerservicen, siger den afgående formand.

Betina Sølver erkender, at hendes indflydelse nu bliver begrænset.

- Jeg kan ikke gå ind og påvirke noget direkte - men det kunne jeg heller ikke før. Jeg kan imidlertid gøre opnærksom på, når tingene ikke er, som de bør være og at prioriteringen er forkert. Og jeg vil bruge min ret til at foreslå, at vi tilbageruller byrådets lønforhøjelse.

Betina Sølver bekendtgjorde i denne uge, at hun nu, sammen med andre borgere, stifter et nyt parti, Velfærdspartiet.

- Vi er i gang med at danne partiet Velfærdspartiet og vil herigennem arbejde os hen imod næste valg, bedre velfærd - og forhåbentlig komme med i et samarbejde der.

