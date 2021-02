'Betændt arbejdsmiljø': Sygefravær tårner sig op i ældreplejen

Gribskov Kommune: 'Vi har en ny organisation, der er ved at blive kørt ind'

En helt ny organisation, der først skal finde sine ben. Det er ifølge velfærdsdirektør Per Ullerichs en af forklaringerne på, hvorfor plejepersonalet i Gribskov Kommune har et sygefravær, der ligger væsentligt over landsgennemsnittet.



- Vi har en ny organisation, der er ved at blive kørt ind. Og så har vi i sommer lavet en reorganisering, hvor vi var nødt til at åbne en tredje lokation i Græsted. Begge ting kan skabe en usikkerhed for medarbejderne i dagligdagen, siger han og fortæller, at man også har været ramt af, at flere medarbejdere har sagt op. Det har gjort, at man har været nødt til at hyre vikarer.



Noget, der ifølge Per Ullerichs også kan være med til at skabe usikkerhed.



- Vi har ledige stillinger. Det skaber også pres i hverdagen. Derfor arbejder vi virkelig på at få fyldt rækkerne. Alene det har stor betydning. Nogle af de smuttere, der har været, kan være, at der er dukket en vikar op. Ikke et ondt ord om vikarer, men det er en vanskelig opgave for vikarer at kende forretningsgangene og stå over for en række nye medarbejdere mandag morgen.



FOA mener, at I har sat for mange skibe i søen, og at der ikke er nogen kaptajn til at sejle den. Har de ret i det?



- Jeg kan godt forstå den følelse. Vi har hjemtaget sygeplejen, og der har været en opbygning af en ny organisation. Så vi lægger skinnerne, mens vi kører. Vi kan ikke grave os ned i workshop efter workshop og planlægge det her, mens der er private, der kører det her for os. Vi har måttet køre fra dag ét og er blevet klogere undervejs, og så kommer reorganiseringen og flytningen pludselig oveni. Derfor kan jeg godt forstå den følelse.



FOA mener også, at arbejdsmiljøet er betændt. Er du enig i det?



- Vi ved, at arbejdsmiljøet er presset. Det kan man læse i sygefraværet. Jeg kan og må ikke vide, hvorfor den enkelte er syg, men det vil være naturligt at lægge en antagelse, at det blandt andet skyldes arbejdsmiljøet. Det er også nyt, at vi skal have MED-organisationen tæt ind, så vi får en tæt dialog med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om det her. Det har vi også skullet etablere og finde en form at gøre det i. Men det ændrer ikke på, at den enkelte medarbejder kan stå med en følelse tidlig mandag morgen kan synes, at der er langt til tillidsrepræsentanten og sin leder.



FOA fortæller også, at flere ansatte har oplevet, at de er blevet overfuset. Hvad tænker du om det?



- Det kender jeg ikke til. Ud fra en menneskelig tilgang er det i forvejen en hårdt presset organisation, fordi den er ny og skal finde sine ben, og så kommer covid 19 oveni. Der kan ryge en finke af panden. Det skal ikke forstås som en undskyldning, men det kan ske. Sker det, skal vi bruge vores MED-organisation og tillidsrepræsentanter til at hjælpe.



Så hvad gør I for at rette op på det her?



- Vi har et stort projekt om arbejdsfællesskaber, hvor vi prøver at finde fællesskabet, så man føler sig som en del af et hold. Arbejdsfællesskaberne skal også være med til at sikre, at vi får klarere arbejdsgange, og at vores procedurer for, hvornår hvem gør hvad, er på plads. Vi arbejder med overgangene mellem sygepleje, rehabilitering og palliation. Og så er vi sammen med FOA i gang med at lave et fælles uddannelsesforløb, hvor vi kan få nogle af vores medarbejdere i uddannelse. Så vi arbejder på at få organisationen til at fungere, men også på at rekruttere og uddanne.