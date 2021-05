Naturterapeut Signe Narp vil lære unge at bruge naturen til at mindske stress i hverdagen. Foto: Rânâ Siddika Bozkurt

Besvimede på badeværelset: Nu vil hun hjælpe unge med at finde ro

Gribskov - 24. maj 2021 kl. 08:14 Af Rânâ Siddika Bozkurt, gymnasieelev, Gribskov Gymnasium

Larm fra byen og trafikstøj forstummer langsomt og erstattes af fuglenes melodiske kvidren, vindens susen og spor, som er blevet efterladt af skovens beboere. Den overskyede himmel er kun lige akkurat synlig over trækronerne, og brune og røde blade ligger i dynger på skovbunden. Signe Narp, 37 år, har vandrestøvler, overtrækstøj og en rygsæk på ryggen, da hun smilende bevæger sig gennem skoven. Hun stopper op og spejder efter den bedste rute. Hun kender efterhånden stedet som sin egen bukselomme. Signe Narp er tidligere gymnasielærer, men efter en ulykke, der fandt sted for seks år siden, har det været nødvendigt for hende at skifte retning og lytte til sin krop.

Da hun besvimede på badeværelsesgulvet og fik en alvorlig hjernerystelse, blev hun nødt til at indse, at hun havde brug for at sætte tempoet en anelse ned og tilgodese sine egne behov. Det var også her, hun opdagede, hvordan naturen kunne hjælpe hende med at komme sig, og hun har sidenhen uddannet sig til naturterapeut.

- Meget skærmarbejde, mange mennesker og mange bolde i luften, det fungerede ikke for mig. Men naturen til gengæld, den har hele tiden været en kæmpestor hjælp, og jeg har selv brugt den rigtig meget, siger Signe Narp, der bor i nærheden af Græsted, tæt på skoven.

Livets udfordringer En af de ting, som Signe Narp ønsker at sætte fokus på gennem sit arbejde, er forebyggelse og håndtering af stress. I forbindelse med det laver hun forskellige projekter med unge, hvor formålet er at lære dem at tage forskellige redskaber i brug, der kan give ro i den travle hverdag. I øjeblikket arbejder hun for Frivilligcenter Helsinge med mentorprojektet 'Wise Women'. Ideen til projektet er inspireret af den gamle indianske kultur, hvor de unge piger har en 'wise grandmother', som de kan opsøge og få råd og hjælp til at takle de udfordringer, livet byder på.

- Kernen i projekt Wise Women er at koble en ung pige med en erfaren kvinde og dermed tilbyde unge piger fra 15 til 20 år noget hjælp på en lidt anderledes måde. Det er så min vinkel at gøre det til et naturprojekt, og det giver især rigtig god mening under corona, at vi kan være udendørs, fortæller Signe Narp.

Der er allerede kvinder i forskellige aldersgrupper, der har henvendt sig til rollen som frivillig mentor. Mentorrollen kræver, at man har lyst til at opbygge en relation til et ungt menneske og er parat til både at lytte og dele ud af egne erfaringer.

- Når nogen tilmelder sig, har jeg en samtale med dem ude i naturen, for at lære den frivillige lidt at kende, og hvad hun har at give af. Indtil videre er de tilmeldte nogle virkelig stærke kvinder, der har en masse erfaringer og meget at tilbyde, siger Signe Narp.

Uforpligtende møder Disse samtaler med de kvinder og unge, der tilmelder sig, giver også Signe Narp en mulighed for at få en nogenlunde fornemmelse for, hvordan de skal matches. Første hold af frivillige mentorer har netop gennemgået en uddannelsesaften og er dermed helt parate til at blive matchet med de unge deltagere i projektet.

- For de unge til gengæld er der ikke nogen krav, det er designet til alle, der har lyst, og synes, de vil kunne få noget ud af det. Det er ikke altid, man har lyst til at snakke med sine forældre om alt i den alder, og det er meget naturligt! fortsætter hun med et glimt i øjet.

Desuden er det også uforpligtende, det vil sige, at det er op til mentor og mentee at aftale, hvornår og hvor ofte, de vil mødes.

- Der behøver ikke nødvendigvis at være noget galt for, at være med i projektet, man må gerne bare synes, at det er hårdt at være ung. Der er forskel på at have en frivillig mentor at tale med, som i dette projekt, og så det at få behandling eller professionel hjælp af fx en psykolog.

Det er meningen, at mødet med en mentor skal give den unge mulighed for at få en støttende relation, gode råd og et lyttende øre, men udover det får man også mulighed for at lære at bruge naturen som et værktøj og nyde godt af den beroligende effekt, som naturen har på os mennesker.

Naturens terapi Stilheden bliver udfyldt af efterårsbladenes sprøde knasen under vores skridt. Vi står stille, mens vi med lukkede øjne mærker tyngden af fodsålerne og vejrtrækningen, der langsomt bliver dybere. I dette øjeblik lukkes alt andet ude. Denne øvelse i naturen er blot en blandt mange af de metoder, man kan bruge til at få ro i krop og sind på en nem og effektiv måde.

- Der findes forskningsresultater, der viser, at skoven påvirker vores nervesystem. Vores stressniveau falder i så høj grad, at man kan måle det, og man får aktiveret det parasympatiske nervesystem, der får os til at falde til ro.

- De former der er i naturen, naturens fraktaler, er noget, som vores oldtid-menneskehjerne kan genkende - det giver mening for os helt per instinkt, og hjernen kan forholde sig til det, fortsætter Signe.

Den vedvarende lyd af en spætte, der hakker i et træ i nærheden, afbryder kortvarigt interviewet. Fuglen, der bruger sit næb som et musikinstrument, er ikke til at få øje på.

Fællesaktiviteter Udover mentorrelationen mellem den frivillige og den unge, vil der også være fællesaktiviteter for alle mentorer og mentees cirka en gang om måneden. Signe Narp planlægger allerede, at der vil være alt fra introduktion til stresshåndtering, sanseøvelser og naturmeditation til andre kreative aktiviteter i naturen, klatring, oplevelsesture, spændende gæsteinstruktører m.m.

- På denne måde får både mentorer og mentees mulighed for at møde hinanden allesammen og være en del af et fællesskab. Pigerne får mulighed for at spejle sig i hinanden, og formålet med Wise Women-fællesskabet er dybest set, at vi kommer til at have det sjovt og få nogle oplevelser sammen.

Wise Women henvender sig kun til piger, men Signe Narp vil ikke udelukke, at der på et tidspunkt også vil komme et lignende tilbud til drenge.

- Det er vigtigt, at man taler om forventningspres og stress. Jeg synes ikke, at det bør være normen, at når man for eksempel går i gymnasiet, skal man bare være presset. Der er faktisk også en efterspørgsel fra drengene, og jeg tror, det er på tide at snakke om, at drenge også godt kan have brug for noget hjælp, så jeg håber, at vi på et tidspunkt kan lave noget, der er målrettet dem også, siger Signe Narp.

- Se der! udbryder Signe Narp begejstret og i retning af hendes udstrakte arm, springer en flok hjorte elegant forbi efter hinanden og forsvinder blandt skovens tætte bevoksning af træer.

For at tilmelde sig, skal man blot kontakte Signe Narp på mail: signe@frivilligcenter-helsinge.dk eller på tlf. nr. 61261062.