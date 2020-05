Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelse for lille skole: - Vi har sparet, hvad vi kunne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestyrelse for lille skole: - Vi har sparet, hvad vi kunne

Gribskov - 04. maj 2020 kl. 10:03 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når alle folkeskoler i Gribskov Kommune har udsigt til at skulle spare syv procent af deres budget, er det en hård omgang for de mindste skoler, Sankt Helene i Tisvilde og Vejby, samt Ramløse Skole. Derfor er skolerne kompenseret med 800.000 kroner hver. Men det er langt fra nok, lyder det fra skolebestyrelsesformand på Sankt Helene Skole, Gitte Nikolajsen, der mener, at skolen allerede har gjort, hvad den kunne, for at stramme op på økonomien.

- Vi stod til at skulle finde næsten to millioner kroner, så de 800.000 kroner forslår som en skrædder i helvede. Det er ikke sådan, at vi bare har lukket øjnene, men har allerede lavet tiltag som samlæste timer på flere årgange, fælles ledelse, kigget på ikke fagdelt undervisning. Vi har justeret og justeret, siger Gitte Nikolajsen

- Vi er på et grundlag, hvor der er skåret ind til benet. Nu skærer vi i knoglen. Faktum er, at vi har nogle små årgange, men de skal stadig undervises. Så jeg vil påstå, at vi langt hen ad vejen har sparet, hvad vi kunne, siger hun.

Hun kritiserer, at administrationen oprindeligt havde lagt op til en anden model for besparelserne- men at politikerne så gik en anden vej.

- Men den anden model, ville man gå over til at fordele midlerne på klasser fremfor elevtal. Så ville vi stadig skulle spare, men ikke i samme grad. Så havde vi ikke været lige så sårbare, mener skolebestyrelsesformanden, der er nervøs for, at ende i en ond spiral, når man skærer på det almene område, fordi man på den måde risikerer at sende flere børn i specialtilbud.

- Og når man har valgt at sige politisk, at de lokale skoler er vigtige, er man nødt til at give den økonomi, der skal til. Med denne model skal vi selv finde urimelige besparelser og samtidig leve op til folkeskoleloven - og vi ønsker ikke at være en discountskole, siger hun.

Balancerer på grænsen

Medlem af skolebestyrelsen, Morten Dahlberg, er tilflytter til Vejby og har fire børn på skolen. Og han har netop valgt Vejby, fordi der var en skole - og en god en af slagsen.

- Hvis vi skal finde de besparelser, balancerer vi på grænsen af, hvad man skal tilbyde som skole. Hvis man har en idé om, at de små skoler skal bevares, er modellen forkert, mener han.

Se samlet på skolevæsen

På Ramløse Skole, der har omkring 100 elever, er man på samme måde stillet en kompensation på 800.000 kroner i udsigt.

- Som samlet skolebestyrelse kunne vi godt tænke os, at man droppede salami-modellen og så samlet på vores skolevæsen. Hvad har vi af poster, man kan spare på? Når man skal finde lærerstillinger, går det ud over kvaliteten. Så hvorfor ikke se på kørsel, eksterne specialtilbud og andet, siger formand for skolebestyrelsen i Ramløse, Monica Sonne, der også peger på det problematiske i, at udvalget valgte at gå en anden vej, end skolerne var blevet varslet om.

Det muliges kunst

Forslaget er nu sendt i høring og udvalget Børn, Idræt og Familie skal herefter se på sagen igen.

- Det er et oplæg, vi har sendt ud, og så må skolerne komme tilbage i et høringssvar og fortælle, hvad de mener, der så skal til. Vi har lovet, at vi lytter, men kan ikke garantere, at vi lander på en løsning, hvor alle synes, det er en fed opgave. Det er det muliges kunst, og vi skal finde de her penge, siger formand for udvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V) og understreger, at man i udvalget bestemt ikke ønsker at nedlægge de små skoler - tvært i mod - og derfor er forslaget om kompensation blevet tilføjet.