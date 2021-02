Børnehaverne i Gribskov går fri af en ny ledelsesstruktur. Modelfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Besparelse på børn er droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besparelse på børn er droppet

Gribskov - 15. februar 2021 kl. 10:42 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Planerne om at skabe fem dagtilbuds-distrikter - svarende til skoledistrikter - er blevet droppet af udvalget for børn, idræt og familie. Det er høringssvarene, der har overbevist udvalget om ikke at pille ved ledelsesstrukturen alligevel, fortæller formand Natasha Stenbo Enetoft på vegne af udvalget. Derfor ruller udvalget forslaget tilbage, så to vakante lederstillinger besættes.

- Når vi sender noget i høring, beder vi om et svar, og får vi et svar, der peger i en anden retning, så synes jeg, vi skal lytte til det. Høringssvarene viser helt tydeligt, at der er et stort ønske om at bevare ledelsen tæt på. Derfor har vi besluttet, at vi vil styrke ledelsen ved at ansætte ledere i Brumbassen og Gilbjerg Børnehuse, så antallet af ledere i vores institutioner og dagpleje går fra 11 til i alt 13 ledere, siger hun.

Forslaget om at skabe fem dagtilbudsdistrikter havde ført en besparelse på 1,2 millioner kroner med sig. De penge findes i stedet ved at tilpasse antallet af konsulenter på dagplejeområdet og ved at fjerne dagplejens kapacitetspulje i 2021. Det giver en besparelse på 847.000 kroner. Resten af besparelsen vil udvalget finde i forbindelse med årets budgetopfølgninger. Her forventer udvalget, at beløbet kan findes inden for daginstitutionsområdets samlede ramme.

- Skubber man ikke aben foran sig på den måde?

- Jo, men faktum er også, at taksterne er beregnet ud fra, at vi finder besparelser på dagtilbudsområdet, og gør vi ikke det, skal vi lave ny takstberegning. Så piller vi ved andre områder inden for vores fagudvalg, er det budgetbrud. Og vi skal tage alvorligt, når vi får den opgave. Og så tænker jeg, at de cirka 300.000 kroner, der mangler, er muligt at finde inden for kompetencepuljer, som ikke er brugt i indeværende år, fordi vi ikke kunne sende folk på kursus under corona. Men vi følger det tæt og skal nok komme i mål, siger Natasha Stenbo Enetoft, der understreger, at forslaget om ændret ledelsesstruktur ikke bliver trukket op af hatten igen efter kommunalvalget, hvis det står til hende.

- Det skal man ikke gå og være bange for. Valgperioden varer fire år, og vi er altså kun lige gået ind i det fjerde år, siger hun.

Skaber usikkerhed Trine Egetved (K), var også mødt op til mødet med et ændringsforslag. Hun har hele tiden været modstander af at ændre på ledelsesstrukturen og havde helst set, at man havde undladt at skabe usikkerhed ved at sende forslaget i høring.

- Jeg havde i budgetforhandlingerne sagt, at det var et stort fokus for Konservative, at vi ikke ændrede på dagtilbudsområdet, og jeg mente, det skulle være løst i budgetforhandlingerne i stedet for en besparelse, der skal findes i et fagudvalg i en coronatid, hvor alt er usikkert og utrygt, siger hun.

- Så jeg havde gerne set, at vi aldrig havde sendt forslaget i høring, fordi det skaber unødvendig uro, siger hun.

relaterede artikler

Udlodder præmier: Stor undersøgelse af borgernes sundhed 12. februar 2021 kl. 14:50