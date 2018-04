Se billedserie Team Berit og Benji besøger plejehjem i Gribskov en gang om ugen. Foto: Allan Nørregaard

Besøgs-Benji taler til hjertet

Gribskov - 04. april 2018 kl. 16:10 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er altid brug for en besøgshund mere, der som Benji »taler til hjertet«.

Benji er klædt på til dagen. Han har et smart orange tørklæde om halsen og en matchende sele. Også Benjis ejer, Berit Aagesen ,viser tydeligt, hvem hun er med et skilt om halsen. De to, Benji og Berit, er et af de omkring seks teams af besøgshunde, der opererer i Gribskov.

Denne tirsdag er det plejecentret Udsigten i Blistrup, der får glæde af Benji, og den lille Cavallier King Charles Spaniel modtages da også med åbne arme, så snart han er inde ad døren.

- Nååå, hvor er du altså sød. Og du er altid så glad.

Sådan lyder der fra en beboer på stedet, som er på vej til Dagcentret, der er første stop for Benji. Her møder han flere beboere, hvorefter han og Berit tager deres faste runde, så at alle, der ønsker det, kan få besøg.

Brobygger

Denne formiddag er en større gruppe samlet omkring et påskepyntet bord - med Benji og Berit som de sidst ankomne. Benji sidder meget høfligt på skødet af Birgit Hansen, som lægger sit strikketøj for at kæle med Benji.

- Det er en meget stor glæde for os. Han er en meget kærlig hund, siger hun og stryger Benji over pelsen.

Langt de fleste omkring bordet har selv haft dyr. Kirsten Jensen har haft en hund, der hed Bjørn, Alex Frimand en mini-puddel ved navn Nuggi og Egon har ligefrem haft et lille husmandssted ved Horserød med både køer og andre landbrugsdyr. Her var hunden Mutti, hans bedste ven.

Faktisk er det muligt at have eget dyr med på plejecentret, fortæller leder Mette Senniksen. Men p.t. er der ingen hverken fugle, katte eller hunde, så Benji får al kærligheden.

- Vi er her en time hver gang. Men så er han også helt træt, fortæller Berit Aagesen.

Berit Aagesen fik Benji for et par år siden. Hun har altid haft hund, så Benji er en i række af mange mange spaniels.

- Jeg har tidligere arbejdet med ældre, da jeg boede i Norge. Og synes, det er dejligt. Og så er det rart at have Benji med som brobygger, fortæller Berit Aagesen.

Psykolog

Før Benji kunne iføre sig sit officielle orange tørklæde, skulle både han og Berit Aagesen »ses an«. Det er TrygFonden, der står bag korpset af besøgshunde, og hundene skal til en slags optagelsesprøve. De skal blandt andet til hundepsykolog, for dyrene skal selvfølgelig være rolige og omgængelige - det duer ikke, hvis de snapper eller er bange for mennesker eller ikke gider generelt.

Men Benji bestod med flyvende faner og han nyder denne formiddag helt klart opmærksomheden - og har i øvrigt en del opmærksomhed fæstnet på småkagerne på bordet. Dem må han imidlertid ikke få nogen af. Ligesom han ikke må spise råt kød derhjemme. Det er en af reglerne for besøgshunde - så ikke bakterier bæres ind til centrenes ældre.

Undersøgelser viser, at det er både fysisk og psykisk sundt med hunde på et plejecenter og at det giver livskvalitet og tryghed hos ældre at have kontakt til rigtig levende dyr.

- Hunde taler jo til hjertet, siger Mette Senniksen.

Udsigten har tidligere haft både en golden retriever og en schäfer som besøgshunde. Og nu altså Benji.

Vil man gerne være besøgsven med sin hund, kan man søge på hjemmesiden Besøgshunde.dk. Her er også en database, der som et slags datingsite matcher hunde-ejer teamet med plejecentre i nærheden - det var sådan Berit og Benji fandt Udsigten.

TrygFonden er netop i gang med et nyt forskningsprojekt om Besøgshunde, der løber i 2018. Det første forskningsprojekt »Besøgshunde - gavner de og hvordan« skulle måle levende hunde mod robotsæler. Undersøgelsen konkluderede, at »Hunde giver umiddelbar respons til de ældre og demensramte, og sammenlignet med robotsæler og demensbamser er det også hundene, som er bedst til at fastholde de ældres lyst til at tale til dem... De ældre, der fik besøg af en levende hund eller en interaktiv robotsæl, havde mere fysisk kontakt til deres "besøgsdyr" i forhold til, når "besøgsdyret" var en demensbamse. Forskningen viste desuden, at de ældre i højere grad blev ved med at tale med og om besøgshundene over tid ved gentagne besøg, sammenlignet med robotsæler og demensbamser«.