Beruset kvinde kører ind i lygtepæl

Nordsjællands Politi blev fredag aften kort før midnat kaldt ud til et mindre trafikuheld ud for Mølledalen 1 i Dronningmølle. Her var en 52-årig kvinde fra lokalområdet kørt ind i en lygtepæl. Et par kvikke borgere fornemmede, at kvinden var beruset og tilbageholdt hende derfor, indtil en patruljevogn kom til stedet. Kvinden blev her anholdt og taget med ind til en blodprøve på politistationen i Helsingør. Kvinden blev efterfølgende løsladt.