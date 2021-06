Det er uvist, om der bliver afbrændingsforbud til sankthans. indtil da opfordrer beredskabschefen til, at man passer på med åben ild og ukrudtsbrændere. Foto: Karl Erik Frederiksen

Beredskabschef advarer: Pas på med åben ild

Gribskov - 17. juni 2021 kl. 19:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Mange sankthans-arrangører må lige nu vente tålmodigt på at finde ud af, om det bliver muligt at tænde bålene.

På mandag vil det blive meldt ud fra Danske Beredskaber, om der bliver grønt lys, eller om danskerne må vente et år mere med denne tradition. Det skyldes, at der lige nu er meget tørt i naturen, efter mange dage uden regn. Men uanset, om der bliver afbrændingsforbud eller ej, opfordrer Gribskov Kommunes beredskabschef, Jesper Ingeman-Petersen, nu kraftigt til, at man i disse dage passer på med åben ild i disse dage, særligt i områder med letantændelig natur. Indtil videre har beredskabet ikke været ude til større naturbrande i denne omgang, og sådan skulle det helst fortsætte.

- Det er rigtig tørt, og der er stor brandfare, så man skal tænke sig godt om. Eksempelvis når man bruger ukrudtsbrænder. Den skal bruges korrekt og de rette steder, og man skal sørge for at holde afstand til buske og hække osv. Og så skal ukrudtet svitses og ikke brændes. Man skal altid tjekke op på, om noget brænder og ryger efterfølgende, og man skal have vand i nærheden. Hvis det blæser, bør man slet ikke bruge ukrudtsbrænderen, siger Jesper Ingeman-Petersen.

200 meter til stråtag

Hvis det bliver tilladt at holde sankthans med bål, er der også nogle forholdsregler man bør tage - ikke mindst i de områder af kommunen, hvor der er mange stråtækte huse, eller hvis man skal holde bål i nærheden af skovområder, såsom Tisvilde Hegn.

- Man skal holde mindst 30 meters afstand til bygninger med hårdt tag, og hvis der er letantændelig natur, skal man holde 60 meters afstand. Når det kommer til stråtækte bygninger og nåletræer, skal der være 200 meters afstand til bålet, og så skal træet være tørt, og man må ikke tænde bålet med brandbare væsker. Og så skal man sørge for at have slukningsvæske med, siger beredskabschefen.

Følger nabokommuner

Hvis det bliver muligt at holde bål sankthansaften, vil beredskabet være klar til at rykke ud, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Beredskabet vil selvfølgelig være til stede. Og hvis vi på nogen måde kan undgå et afbrændingsforbud, vil vi gerne det. For jeg tror også, der er behov for at mødes og fejre og samles om noget efter corona. Men på nuværende tidspunkt kan jeg altså ikke love, om det bliver muligt eller ej. Det kan jeg først mandag ved middagstid, siger han.

Jesper Ingeman-Petersen fortæller, at det også er muligt for den enkelte beredskabschef at udstede afbrændingsforbud, men at det giver mest mening at følge det, som nabokommunerne beslutter sig for.