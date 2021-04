Det er sæson for naturbrande ifølge Gribskov Beredskab, og man skal derfor være forsigtig med, hvor man bruger åben ild i kommunen. Privatfoto

Beredskab advarer: Vær forsigtig

På det seneste har Gribskov Beredskab måtte rykke ud et par gange til brande i naturen. Blandt andet var der brand i et skovområde ved Ny Mårumvej søndag eftermiddag, ligesom der har været en hel del naturbrande i hele landet.

Det er nemlig tørt for tiden, og beredskabet advarer derfor om brandfare i naturen.

Han forklarer, at brandfaren skyldes, at der har været en lang periode med tørt og blæsende vejr.

- Nu senest med sol, og den tørre vegetation, der ikke endnu har optaget væde, betyder, at en enkelt gnist hurtigt kan skabe store problemer. Det er derfor rigtig vigtigt, at man nyder naturen med omtanke og holder sig fra at bruge åben ild de forkerte steder.