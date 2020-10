- Det er virkelig trist. Når man ankommer til Helsinge, vil man blive mødt af en kæmpestor grusgrav ved Høbjerg lige ud til Kildevej, siger Maria Falck Stigsby om regionens råstofplan.

Bekymrede beboere: Plan om masser af grusgrave

En ny råstofplan lægger op til, at der skal graves sand og grus på alle sider af Helsinge

Gribskov - 08. oktober 2020 kl. 17:54 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

En ny råstofplan vækker bekymring hos mange i Gribskov.

Især omkring Helsinge har regionen tænkt sig, at der skal graves rigtig meget sand, ler og grus i de kommende år.

- Jeg synes, at det vil være en katastrofe for Helsinge. Det vil omringe byen på alle sider - både med ler- og grusudgravning, siger Maria Falck Stigsby.

Hun er kostvejleder, bor i Helsinge og har kastet sig ind i arbejdet med at fortælle indbyggerne, hvad konsekvenserne af den nye råstofplan vil være. Mange andre beboere har oprettet Facebook-grupper og er på vej med kritiske høringssvar til regionen.

- Det er virkelig trist. Når man ankommer til Helsinge, vil man blive mødt af en kæmpestor grusgrav ved Høbjerg lige ud til Kildevej. Det område vil de helt sikkert grave videre på. Vi vil så gerne have folk til at flytte til byen, og de folk, der flytter hertil, gør det jo blandt andet på grund af naturen. Det ville være meget bedre at have et boligområde eller natur dér, siger Maria Falck Stigsby.

På områderne, der er markeret med orange striber, vil man ifølge regionens råstofplan kunne grave efter sand, grus og ler omkring Helsinge.

Hun påpeger, at grusgravene vil begrænse byens udvikling:

- Vi har ikke mange kvadratmeter at gøre godt med rundt om Helsinge. Det vil være godt for os at have boligområder i stedet for grusgrave, siger Maria Falck Stigsby.

Regionen skriver selv i sit høringsmateriale, at generne vil være væsentlige og langsigtede for de beboere, der bor tæt på en grusgrav.

- Vi ved, at det påvirker vores sundhed med støv og larm. Det her er jo ikke overstået på kort tid. Og som regionen selv skriver: Generne er væsentlige og langsigtede. Dertil kommer en forringelse af boligerne. Ejerne må jo imødese et værditab i perioden, mens gravearbejdet foregår, citerer Maria Falck Stigsby fra råstofplanen 2016/2020.

Maria Falck Stigsby er ikke i tvivl om, at gruset kan findes andre steder:

- Det er trist, når man kan grave gruset mange andre steder i Danmark. Der er et sted i Sønderjylland, hvor der er grus til 186 års forbrug. Meget af det bliver solgt til Tyskland og England. Det kunne sejles direkte til København i stedet for, siger Maria Falck Stigsby.

Hun er medlem af bestyrelsen for de konservative i Gribskov og påpeger, at den konservative miljøordfører i Folketinget, Egil Hulgaard, har foreslået, at man i stedet for regionale råstofplaner udarbejdede en samlet national plan. Dermed ville det ikke være nødvendigt kun at finde råstofferne her i regionen:

- Der skal findes rigtig meget grus i vores region, når der skal bygges en tunnel eller en stor ø i København. Det skal simpelthen være en national plan i stedet for en regional plan. Så vi vil opfordre folk til at gå til deres politikere, siger Maria Falck Stigsby.

Der er virtuelt borgermøde om råstofplanen den 19. oktober. Se mere på Region Hovedstadens hjemmeside www.regionh.dk - søg efter 'råstofplan'.

