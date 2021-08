Karin Midori skal udstille på Amager. Foto: Niels Idskov.

Begejstret maler: Min første rigtige udstilling

Gribskov - 23. august 2021 kl. 13:59

Søndag 12. september bliver en stor dag for den lokale Helsinge-maler Karin Midori Nielsen. Den dag åbner nemlig hendes første rigtige udenbys udstilling, og det sker i Skelgårdskirken på Vestamager.

- Jeg er rigtig glad for at få denne chance, siger Karin Midori Nielsen, som er troppet op på redaktionen for at vise to af de i alt 30 malerier, der kan ses på udstillingen.

Det ene maleri viser kronhjorte i Gribskov, og det andet har en grøn Buddha i forgrunden, engle og andre religiøse fingerer i baggrunden. Malet i kraftige, livsduelige farver.

- Jeg har malet i mange år, men mest for mig selv og min mand. Engang udstillede jeg nogle malerier i forbindelse med et arrangement ved stationen i Tisvildeleje, men jeg betragter det her som min første udstilling, fortæller Karin Midori.

Aftalen om at udstille kom i stand via en mellemmand, som hun for et par år siden tilfældigt mødte i skoven.

- Pludselig ringede han med det her tilbud om at udstille i kirken tæt på Kastrup, og det kunne jeg jo ikke sige nej til. Det er jeg rigtigt glad for, siger Karin Midori, som udover at male også er indehaver af Midori Velfærdsmassage. nici